Streamer Davo da fuerte advertencia a Advíncula: "La mufa te la quitas hoy. Elimíname a Alianza"

En una de sus transmisiones previas al partido por la Fase Previa 2 de la Copa Libertadores , se dirigió de forma exclusiva a Luis Advíncula , jugador que vivió las mieles de ser querido por todo el pueblo bostero, pero que hoy no ha escapado a las críticas de la hinchas y la prensa.

En las previas a este crucial encuentro en el que, si no les salen las cosas, Boca Juniors podría quedarse fuera de Copa Libertadores en su propia casa , Davo aprovechó la ocasión para dirigirse al también jugador de la Selección Peruana.

Tras esto, sentencia con: "Hace poco metiste un golazo, y qué dijiste: 'Me saqué la mufa'. No, Luis, no, la mufa sacátela el martes, jugame un buen partido de Libertadores. Eliminame a Alianza Lima, clasifícame a la fase tres y ahí sí te vas a sacar la mufa, pero aparecéme el martes, Luis".