FIFA 22: Renato Tapia, valoración y estadísticas que presenta en el videojuego

Es una buena opción para iniciar el videojuego y, además, porque no hay muchas alternativas de bajo costo en volantes defensivos. ¿Cuánto vale en el mercado de transferencias? Su carta oro brillante cuesta 900 monedas .

Renato Tapia: media, stats y filigranas en Ultimate Team - FOTO: futbin

¿Tiene skills? La respuesta es no. EA Sports le puso 3 estrellas de filigrana y 4 de pierna mala. De igual manera, su carta luce decente y será mucho mejor cuando obtenga su primera carta In Form (IF) en Ultimate Team.