¿Adiós a Twitch? El Rubius habría firmado contrato con Youtube Gaming

La cuenta oficial de Youtube Gaming en Twitter publicó una fotografía donde indican: "Name the Creator" (Nombra al Creador). Cómo para dejarlo más que obvio, evidentemente se trata de la silueta de El Rubius, y no solamente eso, pues al fondo vemos parte de la habitación del famoso streamer. Esto ha llamado poderosamente la atención pues hasta donde se tiene claro, el español tiene un contrato con Twitch.