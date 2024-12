GTA the Trilogy: Rockstar confirma los remasters de estos 3 juegos

"En el marco del aniversario que llega, hoy estamos emocionados de anunciar que todos estos tres juegos llegarán a plataformas de actual generación más tarde en este año en la forma de "Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition" para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch y el launcher de Rockstar en PC.



Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition contará con mejoras a nivel gráfico y también de gameplay en los tres juegos que incluirá, pero manteniendo la apariencia y acabado de los originales."