Call of Duty Vanguard presenta su tráiler de historia

Activision y Sledgehammer Games liberaron un nuevo avance de Call of Duty Vanguard enfocado en su modo historia, donde conocemos de cerca a los protagonistas principales, y cómo se desarrollará la narrativa. Cómo sucede en varias entregas de la franquicia, puedes esperar grandes momentos de acción y cinemáticas bien logradas gracias al motor gráfico de Modern Warfare (2019)

Call of Duty Vanguard se pondrá a la venta el próximo 5 de noviembre, lo hará no solo con un modo historia, también estará disponible el ya clásico modo multijugador y un modo zombies, desarrollado por Treyarch, el estudio que trabajó hace poco en Call of Duty: Black Ops Cold War.