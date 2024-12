Dota 2: expertos locales hablan sobre el desempeño de Thunder Predator

La temprana eliminación de Thunder Predator del TI10 (The International) de Dota 2 sigue dando de que hablar. El equipo peruano no pudo sostenerse en la competencia tras haber acumulado 8 derrotas consecutivas, siendo eliminado por Team Aster y teniendo un duelo final contra T1.

Sobre su participación en TI10, cierto sector de la comunidad dotera ha emitido comentarios de alto calibre, al punto de convertir a Thunder Predator en una suerte de "meme". Para poder tener un panorama claro sobre esta incomodidad y saber en que cosas falló la escuadra peruana, conversamos con 3 expertos de Dota 2: Anthony Palomino "Chuwaca", creador de contenidos; Josué Ferrando, gerente deportivo de Latam Defenders y Paulo "PawPaw" Tuya, columnista, ex-manager de infinity esports y organizador.

La supuesta indisciplina de Thunder Predator

"Chuwaca" nos comenta que el trato de los fanáticos hacia TP no es ninguna novedad. "Si pierdes muy fuerte, te van a hacer leña. Si ellos hubieran ganado, iban a estar alegrándose. En este caso, se ha llevado al extremo y sacando excusas" nos comenta. Añadiendo además que la supuesta indisciplina no tiene nada que ver con haber llevado a sus parejas. "Es responsabilidad de la organización manejar ese tema, no creo que sea culpa de los jugadores" expresó Palomino.

Foto: Composición

Por su parte, Josué Ferrando dijo lo siguiente "el público peruano son muy de resultados dependientes. Al peruano no importa lo que hagas, importa el resultado, por eso la famosa frase "Que robe, pero que haga obras"; lo único que interesa es que se desarrolle el objetivo. No importa que TP se haya esforzado, si no gana, para el peruano es como si no hubiera hecho nada. Eso está mal, cuando se habla de deporte, todo es un proceso".

Asimismo, señaló que "TP ha evolucionado a lo largo de 4 años, consolidando un proyecto solido y si fueron al TI10 es porque se lo ganaron". En relación a la forma en cómo se manejo el grupo días antes de sus duelos y haberse distraído, Ferrando explica que para cada jugador se debe aplicar "cierta psicología deportiva". "No todos los jugadores son iguales, no todos son robots. Algunos, el tema emocional les pesa bastante. Yo no considero que esto sea indisciplina, si llegaron hasta ahí, les funcionó lo que estaban aplicando" señaló.

Cuando le preguntamos a "PawPaw" sobre los comentarios demoledores contra TP, el tiene una opinión muy similar a los demás especialistas. "No me gusta ese hate que les ha caído, es injusto "Al final, los únicos que saben que pasó con el equipo, son los propios jugadores y el staff, ellos pueden decir que es lo que ha estado bien o mal. Lo que diga la gente no le daría mucha atención" dijo.

Acerca de la supuesta indisciplina de TP, "PawPaw" piensa que quienes hablan sobre el tema de las parejas, "no tienen experiencia en algún tipo de consecuencia". "Asumen que concentración significa estar comiendo Dota 20 horas al día. Eso cualquier persona, en cualquier deporte o actividad, eso es inhumano y contraproducente" señaló. El comentarista colocó de ejemplo cuando en Team Secret, la primera manager fue Evany Chang, quien era la pareja de Tal "Fly" Aizik y ambos trabajaron juntos.

Dota 2: ¿En qué falló Thunder Predator?

El desempeño durante todas sus partidas fue otro de los aspectos que le preguntamos a los entrevistados. Para "Chuwaca" "más que fallar, han jugado mal" asegurando que no lograron demostrar todo el potencial que mostraron en anteriores ocasiones. "Si pudieran haber hecho mejores sinergias de héroes, podrían haber logrado algo más. El TI es un nivel muy superior a cualquier otro torneo de Dota 2. Me molesta que pierdan, pero es su primera participación en un torneo de esta envergadura".

Foto: Composición

Por otro lado, Josué Ferrando considera que a TP le tocó un "grupo complicado". "A Thunder se le escaparon jugadas por casi nada. Yo no considero que ningún jugador que esté en TI quiera regalar la partida, todos salen a ganar, si TP no ganó fueron por detalles".

A "PawPaw" le preguntamos en qué aspectos debería mejorar Thunder Predator tras su participación en TI10. El ex-manager piensa que tendrían que mejorar en cerrar juegos, ya que hubo momentos donde tuvieron "situaciones parejas". "La ejecución en una sola team fight determina costando todo el juego".

El desempeño de los equipos peruanos

La representación peruana dentro del TI10 ha sido un factor principal a destacar. Además de TP, tenemos a Beastcoast y la participación de "Timado" dentro de Team Undying. Sobre cómo han logrado desempeñarse, los entrevistados opinaron así:

Paulo Tuya "PawPaw": "Hemos visto un Undying con Timado en un buen nivel. Por desgracia, se terminó yendo eliminado. Beastcoast vi algo similar, saben lo que juegan, tienen una idea de juego bastante clara y juegan su propio meta, es respetable su ejecución limpia. Con respecto a TP, no se puede decir cosas positivas de un 0-16, pero dentro de todo, ese resultado es injusto con el nivel que ha tenido Thunder, con partidas estando cerca de ganar, perdiendo en puntos especificos. Tenían que jugar al 100%"

Josué Ferrando: "A la altura de lo que se esperaba. Todos han tenido mucho nivel. A diferencia de años anteriores, hoy en día, Sudamérica es una región que no se debe subestimar. Si tu te confías, Sudamérica no va a dejar pasar la oportunidad de robarte los juegos que necesitas. Este TI10 los jugadores han sentido eso".