R6 Siege: fallece Michael "KiXSTaR" Stockley, caster y ex-jugador

Antes de volverse caster, "KiXSTaR" ya se había hecho conocido por su desempeño como jugador profesional jugando para Team Orbit en 2016. A sus 24 años, Stockley deja el teclado y mouse, para volcarse completamente en lo que siempre había soñado, ser comentarista profesional. No hace mucho, lo tuvimos de narrador para el Six Mexico Major 2021, el cual se llevó a cabo en agosto.

Otros torneos en los que estuvo involucrado como caster fue en el Six Invitational 2018, Six Major Paris 2018, Six Invitational 2019, Six Major Raleigh 2019 y el Six Invitational tanto de 2020 como el de este 2021, comentando remotamente pues se desarrolló en Francia.