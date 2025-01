Twitch: streamer denuncia que la plataforma retiene su dinero

En los últimos meses, Twitch está teniendo muchos inconvenientes con sus creadores de contenido, al punto de no encontrar una solución para quienes lo solicitan. La semana pasada, se reportó que múltiples streamers no podían cobrar su dinero , debido a que la seguridad de sus cuentas fueron vulneradas, y los delincuentes colocaron un PayPal distinto quedándose con lo recaudado.

Foto: Twitch

"Tal vez no logre llamar su atención porque no soy una gran streamer, pero esto interfiere con el sustento de los pequeños creadores de contenido. Me doy cuenta de que no solo soy yo la que está pasando por esto. Esto es injusto para mi comunidad que estaba tratando de apoyarme, solo para que le robaran su dinero" denunció "Sohba".