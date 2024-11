PlayStation Plus: Persona 5 Strikers entre los juegos gratis de enero

Los juegos gratis de enero 2022 para los suscritos a PlayStation Plus acaban de ser anunciados. Los usuarios de PlayStation 4 y los usuarios de PlayStation 5 podrán descargar hasta tres títulos bastante diferentes entre sí y que les garantizarán horas de diversión en las actividades muy diferentes que estos proponen.

Por un lado tenemos tenemos un juego en primera persona con entornos totalmente destructibles, luego podremos conducir a toda velocidad en carreras de derby y también tendremos un querido juego de Atlus con un cambio interesante en su combate. Esos son los conceptos clave para describir a los juegos que PlayStation pondrá de libre acceso para sus usuarios de su servicio PlayStation Plus en este mes.

Foto: PlayStation

Foto: PlayStation

Foto: PlayStation

Estos títulos podrán ser descargados a partir del día 4 de enero siempre y cuando poseas una cuenta activa de PlayStation Plus. Recuerda que aún tienes tiempo para descargar los juegos de PlayStation Plus de este mes, así que asegúrate de sumar a tu librería de PS4 y PS5 juegos como Godfall: Challenger Edition, Lego DC Super-villains y Mortal Shell antes que salgan de PS Plus el 3 de enero.