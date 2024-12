Daemon X Machina: descárgalo gratis en PC por tiempo limitado

Epic Games Store , fiel a su costumbre de todos los jueves, nos tiene un nuevo juego gratis para hoy y no podía ser más especial, sobre todo para los fans de los mecha: Daemon X Machina . Este juego vio la luz por primera vez en Nintendo Switch en septiembre de 2019 y posteriormente un port para PC apareció al año siguiente en Steam en donde se corregían ciertos problemas de framerate.

Este juego fue desarrollado por el talentoso equipo de Marvelous Inc. y llamó la atención de muchos aficionados a los robots gigantes por varias razones. Shoji Kawamori (conocido por crear la franquicia "Macross") como diseñador mecánico, a Kozaki Yusuke (Speed Grapher, No More Heroes, Fire Emblem: Awakening y más) en el diseño de personajes y por último al productor Kenichiro Tsukuda, quien antes ejerció ese mismo cargo en los juegos Armored Core de FromSoftware.