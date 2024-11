Reseña de 'A quiet place: The Road Ahead', una experiencia terrorífica y silenciosa

Las adaptaciones de películas a videojuegos genera una combinación de opiniones extrema y ' A quiet place: The Road Ahead ' marca diferencia de esta tendencia. Dentro de todo, es un videojuego que vale la pena tenerlo en la biblioteca para dejarte sumergir, al menos por un instante, en un mundo de suspenso con una temática no tan innovadora, pero sí solicitada por miles: el uso activo del micrófono para detectar el sonido .

En ' A quiet place: The Road Ahead ' serás Alex , una joven que trata de enfrentar los obstáculos que se le presentan tras enterarse que tiene que sobrevivir a una invasión de criaturas que tienen un oído agudo y al más mínimo sonido correr para atrapar a sus víctimas. Al inicio, las misiones sirven para aprender las mecánicas y cómo puedes solventar un vida bajo el silencio. La historia del personaje principal, Alex, se complica tras tener un embarazo no planificado y su temor a relacionarse con la madre de su novio. Poco a poco, se evidencian los problemas de salud donde el estrés hace que todo empeore.

'A quiet place' cuenta con detección de ruido. | Foto: Saber Interactive

El ruido atrae a las criaturas.

Conforme avances, podrás notar que el juego puede demostrar obstáculos muy repetitivos, pero siempre tratando de mantener su esencia para no hacerte salir de la experiencia de suspenso en la que estás sumergido. Luego de pasar varias horas jugándolo, puede que quizás los monstruos ya no cumplan su propósito de asustar y esto es normal. Este es uno de los puntos más cuestionables porque no se mantiene la misma sensación de miedo con la que se inició.

Desde un inicio, en ' A quiet place: The Road Ahead ' muestra una guía constante del camino que debes seguir para que de tal manera nadie se pierda en el intento. Sin duda alguna, esta función es de gran ayuda para quienes no están familiarizados con los videojuegos, pero que de todas maneras buscan vivir la experiencia de una de las franquicias de suspenso más taquilleras.

En 'A quiet place: The Road Ahead' podrás sumergirte fácilmente y adaptarte al peligro que tiene el nuevo ritmo de vida de la Tierra con seres que vienen a interrumpir la normalidad. Dentro del caos y la incertidumbre que causa no poder hacer ningún tipo de ruido, incluso cuando estás en lugares seguros, vas a encontrar momento de entretenimiento. Por otro lado, si eres un fiel seguidor del terror y estás buscando algo que realmente te cause miedo, probablemente no encuentres satisfacción mientras vas avanzando con las mecánicas repetitivas.