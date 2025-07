The Las Of US Part II lanza el 'Modo Cronológico': ¿Qué es, cómo descargarlo y cuánto cuesta en PS5 y Steam?

Naughty Dog y Sony no dejan de exprimir a su gallina de los huevos de oro, The Last Of Us, y recientemente ha lanzado su nuevo Modo Cronológico para la parte II donde vemos los eventos referidos a Ellie y Abby. Esta nueva modalidad de juego vendría a ser un intento de la desarrolladora por responder a una exigencia de los fans que tiene ya 5 años: una historia contada de forma lineal sin saltos temporales que confundió a no pocos.

¿Qué es el 'Modo Cronológico' en The Last Of Us Parte II?

Después de la temporada 2 de la serie de The Last Of Us y su final cuando Abby y Ellie se encuentran en el hotel, muchos fans del videojuego se han quedado con ganas de más, por lo que Naughty Dog lanzó el Modo Cronológico para contar la historia de venganza de ambas muchachas de otra forma, la cual desemboca en los mismos hechos trágicos.

Seamos claros, este nuevo Modo Cronológico no expande el universo de The Last Of Us, tampoco nos muestra escenarios o momentos no vistos en el juego base es, exactamente, la misma historia, pero contada y jugada de forma lineal, sin saltos temporales ni flashbacks.

¿Esto nos dará otra perspectiva de la historia? Sí, porque podremos apreciar mejor momentos icónicos, como aquél cuando Joel le canta una canción a Ellie, o la última conversación que ambos tuvieron, precisamente, un día antes que este perdiera la vida a manos de Abby,

Por ejemplo, cuando estemos yendo por Seattle a caballo con Ellie y Dina, de inmediato experimentaremos lo que en esos precisos momentos vivía Abby, sus conflictos éticos con el W.L.F. (Washington Liberation Front), su amor por Owen y el hecho de ser la "manzana de la discordia" de este con Mel, quien espera un hijo de él.

Cuando acabes The Last Of Us Parte II en Modo Cronológico, tendrás una recompensa adicional por embarcarte en esta experiencia: desbloquear a Joel y Tommy vestidos con las ropas características de Nathan y Sam Drake, ambos de la saga Uncharted.

¿Cuándo sale el 'Modo Cronológico' en The Last Of Us Parte II?

El Modo Cronológico para The Last Of Us Parte II Remastered fue lanzado el 8 de julio de 2025 y está disponible para PlayStation 5 con el parche 2.1.0, así como para PC vía Steam y Epic Game Store con el parche 1.5 que, además, incluye diversas mejoras en rendimiento, como corrigiendo varios bugs pendientes.

¿Cómo descargar el 'Modo Cronológico' en The Last Of Us Parte II?

Si no tienes el juego instalado en tu Playstation 5 o PC (en Steam o Epic Game Store), lo único que tienes que hacer es descargarlo en tu consola y la nueva actualización se instalará de forma automática.

Si ya lo tienes instalado en tu consola, el sistema te lanzará un mensaje avisando que hay una nueva actualización, la que contiene el Modo Cronológico.

¿Cuánto cuesta el 'Modo Cronológico' de The Last Of Us Parte II en PS5 y Steam?

Tanto para PlayStation 5 como para PC (Steam, Epic Game Store), el Modo Cronológico de The Last Of US Parte II Remastered está disponible de forma completamente gratuita, tan solo debes acceder a la más reciente actualización del videojuego de Naughty Dog.