Trump y su batalla por la Cámara de Representantes de USA: ¿Qué pasaría si tiene el control del Congreso?

Tal parece que Donald Trump no solo ganó la presidencia de Estados Unidos , también gobernará el país norteamericano con una notable ventaja. Recientemente, el partido republicano logró arrebatarles a los demócratas el control del Senado y se prepara para enfrentarse contra ellos para poder repetir la victoria en la Cámara de Representantes . ¿Qué implicancias tendría el hecho de que los republicanos tomen control del Congreso?

Una de las consecuencias del control de Donald Trump en el Congreso estadounidense sería el recorte de impuestos y la reducción del gobierno federal. Recordemos que, durante su campaña electoral, el presidente electo señaló que planeaba sustituir el impuesto a la renta con un aumento a los aranceles. No obstante, como mencionaron aquellos en su contra, dicha elección podría afectar directamente a las personas de bajos recursos.

Los magistrados de mayor edad, Clarence Thomas y Samuel Alito , podrían considerar retirarse para que el presidente electo los reemplace por jueces más jóvenes, asegurando un dominio conservador en la Corte hasta mediados de siglo. Cabe mencionar que Donald Trump cuenta con una lista de candidatos, incluidos exsecretarios de ambos jueces, por lo que no tendría problemas en efectuar reemplazos en la Corte Suprema.

No obstante, es probable que, si deciden retirarse, no lo hagan al mismo tiempo para reducir la interrupción en la Corte, como ocurrió con los jueces Souter y Stevens bajo Obama. Aunque Thomas ha declarado que no planea retirarse, el abogado conservador Ed Whelan sugiere que hacerlo antes de las próximas elecciones fortalecería su legado.