Walmart perdió DEMANDA: exempleado le ganó a la empresa luego de acusarlo de fraude

Los médicos de Fonseca le recomendaron que no condujera ni se agachara o inclinara en el trabajo, según un comunicado de prensa del bufete de abogados de DeRubertis del 20 de noviembre. Mientras estaba de licencia, Fonseca informó a Walmart sobre los viajes familiares que tenía planeados antes de su lesión , según sus abogados.

Demandó a Walmart por difamación y despido injustificado , entre otros cargos. El caso fue posteriormente trasladado al Tribunal Superior del Condado de San Bernardino, donde un jurado falló a favor de Fonseca, otorgándole 34,7 millones de dólares en daños, según un comunicado del bufete de abogados deDeRubertis del 20 de noviembre. Walmart deberá pagarle 25 millones de dólares en daños punitivos y 9,7 millones de dólares por pérdidas no económicas futuras , según la firma.

Por su parte, Walmart, a través de una declaración proporcionada por Kelly Hellbusch, gerente de comunicaciones globales de la compañía, expresó que "este veredicto escandaloso simplemente no refleja los hechos claros e indiscutibles de este caso" . "Por lo tanto, buscaremos todos los recursos disponibles", añadió el comunicado.

En marzo de 2018, Walmart lo despidió por "mala conducta grave y falta de integridad", según la demanda. "Fonseca no violó ninguna regla intencionalmente ni con conocimiento de causa. Fue honesto y directo. No se escondió ni ocultó nada. No fue una violación de integridad", dijo deRubertis en el juicio, antes de que el jurado fallara a su favor.