Caos en Estados Unidos: usuarios en redes sociales arremeten contra Vogue por ignorar a Melania Trump por ocho años

¡Caos en Estados Unidos! Después de que Donald Trump haya sido nombrado como Persona del Año por la revista Time, algunas personas mostraron su descontento y enfocaron su atención en Melania Trump, expresando que es ignorada como Primera Dama. Un usuario en particular, en la plataforma X, expresó que fue desdeñada por Vogue por ocho años, ya que jamás recibió el número de 'Vogue The First Lady'. ¿Cómo tomaron las personas esta manifestación? En esta nota te contamos todos los detalles.