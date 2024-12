¡Atención, Estados Unidos! Donald Trump preservará el acceso a la vacuna contra la polio: esto dijo al respecto

El lunes 17 de diciembre, el presidente electo estadounidense ofreció una larga conferencia de prensa. En esta, comunicó que preservará el acceso a la vacuna contra la polio. No obstante, se mostró dudoso con respecto a otras. Cabe mencionar que defendió la elección que realizó cuando nombró a Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud , pese a que el funcionario se haya mostrado escéptico con respecto a estas vacunaciones.

Donald Trump afirmó, pues, que es un fuerte creyente de la vacuna contra la polio y, por esta razón, el acceso seguirá vigente. "No van a perder la vacuna contra la polio. Eso no va a suceder" sostuvo en la conferencia. Esta se extendió durante más de una hora, respondiendo las preguntas por primera vez desde que ganó las elecciones. Esto contrasta con la administración de Joe Biden, quien no suele atender a los reporteros.