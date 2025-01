Ciudadanía estadounidense: ¿Qué hago si no apruebo el examen de 100 preguntas?

Obtener la ciudadanía estadounidense es un proceso importante, y uno de los pasos clave es aprobar el examen de 100 preguntas sobre historia y gobierno de EE. UU . Aunque la mayoría de los solicitantes se preparan con dedicación, no siempre se logra la aprobación en el primer intento.

Si no apruebas el examen, no te preocupes, ya que hay opciones disponibles para ti. El proceso de naturalización está diseñado para ser práctico y accesible, pero si no logras superar la prueba en tu primera oportunidad, aún tienes la posibilidad de reintentarlo. A continuación, te explicamos los pasos que puedes seguir para afrontar esta situación y continuar con tu solicitud sin inconvenientes.