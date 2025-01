Inmigrantes en Estados Unidos paralizan el trabajo por miedo a la deportación: video en TikTok revela tiendas vacías

Usuarios de redes sociales , especialmente en plataformas como TikTok , han documentado cómo algunas tiendas, como Walmart , The Ranch Market y Target , presentan estantes vacíos durante los horarios de mayor afluencia. Este fenómeno es producto del t emor que sienten muchos inmigrantes debido a las constantes redadas impulsadas por el S ervicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ).

Las redadas en lugares públicos como comercios y escuelas han generado una atmósfera de alerta, donde muchos migrantes prefieren no salir a trabajar ni a realizar sus compras habituales, alterando la dinámica comercial en estas zonas. En algunas ciudades, como en Cleveland , incluso se ha reportado el cierre temporal de restaurantes como el “ Cilantro Taquería ”, un establecimiento operado por latinos.

La decisión de evitar salir de casa, no ir a trabajar o incluso no visitar comercios no es tomada a la ligera. La razón principal radica en el temor a ser detenidos por las autoridades migratorias durante las redadas. La presencia de ICE en áreas públicas, especialmente en zonas con una alta concentración de migrantes, ha generado un estado de alerta que impide que muchos latinos continúen con sus actividades cotidianas.