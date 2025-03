¡Malas noticias, inmigrantes! Donald Trump derriba proyecto de ley que beneficiaba a los 'Dreamers' en Nebraska

Ante esta nueva barrera, la senadora estatal Teresa Ibach , de Sumner , retiró su respaldo al proyecto el jueves. Su copatrocinadora, la senadora Margo Juárez , de Omaha , admitió que no veía otra opción más que abandonar la iniciativa por el momento.

Las constantes amenazas de recorte de presupuesto a Nebraska por parte de Trump hizo que sea imposible continuar con la ley de apoyo a 'Dreamers'.

Kathleen Grant, líder de la coalición religiosa Omaha Together One Community, expresó su frustración en una entrevista con el Nebraska Examiner, señalando que la intervención del gobierno federal era una falta de respeto a la voluntad de los habitantes de Nebraska. "Es un insulto flagrante a nuestro estado y no debería tolerarse", enfatizó.