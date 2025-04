¡Duro golpe para Estados Unidos! Las acciones SE DESPLOMAN tras temores de GUERRA COMERCIAL con Donald Trump

" ¡China se equivocó, entró en pánico, lo único que no puede permitirse!", escribió en su red social Truth Social , solo para que después su administración comunique a los países afectados a no asustarse, sino a responder el teléfono.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, confirmó que los aranceles no se pospondrán. De igual forma, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó que 50 países han contactado a la administración para negociar, aunque advirtió que el proceso podría llevar tiempo. No obstante, Bessent también aseguró que no cree que los aranceles causen una recesión.