Janet Barboza REVELA curioso apodo que Christian Cueva le puso a Marisol como contacto y sorprende

El programa 'Esta Noche' tuvo a ambas como invitadas para hablar sobre la polémica con el futbolista. "El padre de mis hijos siempre me ocultó sus amistades, nunca me dijo que conocía a Marisol" , expresó Pamela tras ver los mensajes que eran intercambiados por su expareja y la intérprete de cumbia.

"En exclusiva, Pamela López le dice en su cara 'Yo no sabía el tono de conversaciones de su esposo en ese momento que estaba gestado, otra en tu lugar lo hubiera bloqueado' (...) Pamela encontraba conversaciones borradas entre Cueva y Marisol, luego encuentra que no la tenía como Marisol, si no es tu amiga y no tiene nada de malo ¿por qué le ponías La Turca?", manifestó.