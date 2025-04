¡CARA a CARA con Marisol! Pamela López hace FUERTE revelación sobre Cueva: "Le echó la culpa"

La expareja de 'Aladino' impresionó a todos al contar que descubrió conversaciones borradas entre Christian Cueva y Marisol. Según la trujillana, la información eliminada le dejó claro que su expareja intentó culpar a la cantante de algo que no había sucedido.

En su conversación, Pamela también aclaró que no vio ningún comportamiento fuera de lo normal entre Cueva y Marisol en esa ocasión. No obstante, los mensajes borrados en el celular del futbolista continuaban rondando su mente. A pesar de todo, mencionó que no consideraba que hubiera un interés romántico entre ambos en ese momento.