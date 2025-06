NeZha 2 llega a España: ¿Se estrenará en Perú y Latinoamérica la película animada más taquillera de la historia?

El pasado 29 de enero de 2025, se estrené en China Ne Zha 2, una película animada que en tiempo récord en la cinta en su género más taquillera de todos los tiempos, la cual es una secuela directa de la primera entrega de 2019.

Esta producción llegará a los cines de España el próximo 20 de junio de 2025, por lo que en el resto del mundo hispanohablantes, es decir, Latinoamérica, se pregunta si esta producción asiática arribará a esta parte del mundo.

¿Cuándo se estrenará Ne Zha 2 en Latinoamérica?

Lo cierto es que es un gran paso que Ne Zha 2 se estrene en España, ya que abre una puerta para que esta cinta llegue a los países latinoamericanos. Sin embargo, de acuerdo a Espinof, esto sería un hecho ya que la distribución de este film en nuestro continente estaría a cardo de ADSO Films junto con Trinity CineAsia.

Tráiler de Ne Zha 2

¿En qué países se puede Ne Zha 2?

Además de China, Ne Zha 2 ya ha sido estrenado en algunos países del mundo. Lo cierto es que su distribución, al menos de momento, no ha sido global, pero ha concitado la atención y asistencia masiva en las salas de cine de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Hong Kong, Macao, Singapur, Tailandia, Malasia, y en pocos días España, a la cual le seguirán otros países europeos y Japón,

¿Puedo ver Ne Zha 2 en plataformas de streaming como Netflix o Max?

Lamentablemente no. En la actualidad Ne Zha 2 no se encuentra disponible en ninguna plataforma de streaming, ni en Netflix, Prime Video, Max, Disney Plus, Apple TV, o cualquier otro servicio similar. Sin embargo, teniendo en cuenta cómo funcionan estos negocios, es muy probable que con el tiempo arriben a cualquier de estos.

¿De qué trata Ne Zha 2?

Ne Zha 2 es la secuela de la primera entrega lanzada en 2019, llamada simplemente Ne Zha, la cual está basada en la mitología china, así como en "La investidura de los dioses", una novela clásica de la literatura del gigante asiático.

La cinta animada toma como personaje a Ne Zha, un chico que nació de una perla celestial contando con poderes que lo hacen único. La película se centra en sus aventuras al lado de su inseparable Ao Bing, quien es hijo del Rey Dragón del Mar del Este.

En esta segunda película, se trata los eventos posteriores al final de la primera, mostrándonos que Ao Bing perdió su cuerpo físico que, para ser restaurado, nuestro protagonista debe compartir su cuerpo con su compañero por siete días, pero no solo eso, ya que tendrá que superar tres pruebas divinas.

En ese mismo tiempo, el Rey Dragón del Mar de Este libera a los monstruos antiguos provocando un caos total en la tierra, por lo que los héroes se embarcarán en una dura pelea contra estos enemigos que parecen imbatibles.