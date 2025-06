¿Cuándo y dónde se estrenará 'Cómo entrenar a tu dragón' vía plataforma streaming?

En 'Cómo entrenar a tu dragón' seremos testigos de una historia de aventura donde el personaje principal, Hipo, aprende a hacerse amigo de los dragones de su pueblo natal y evita cazarlos. Aunque miles de fans buscan disfrutarlo en pantalla gigante, 'How to train your dragon' también estará disponible para verla desde casa.

Orden cronológico para ver las películas de 'Cómo entrenar a tu dragón'

Este es el orden que debes considerar para ver las películas animadas de 'Cómo entrenar a tu dragón'. La nueva película también ingresa a este universo, pero como un remake de la primera cinta.

Cómo entrenar a tu dragón (2010)

Cómo entrenar a tu dragón 2 (2014)

Cómo entrenar a tu dragón: El mundo oculto (2019)

Dónde ver 'Cómo entrenar a tu dragón' (2025)

La película 'Cómo entrenar a tu dragón' se puede ver a través de la pantalla grande en todos los cines del mundo desde el 12 y 13 de junio de 2025. Tiene una duración de 1 hora y 56 minutos y es apta para todos los públicos, ideal para verlo en familia.

¿Cuándo se estrenará 'Cómo entrenar a tu dragón' en streaming?

Al tratarse de una producción de Universal Pictures, el live-action de 'Cómo entrenar a tu dragón' se estrenará en Peacock en streaming. Las personas que tengan una suscripción podrán verla desde la comodidad de su hogar. Se espera que esté disponible en Estados Unidos en tres meses aproximadamente luego de su estreno en cines.