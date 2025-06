Las 5 cosas que debes saber antes de ver 'Cómo entrenar a tu dragón'

'Cómo entrenar a tu dragón' o 'How to train your dragon' en inglés, ha generado una alta expectativa entre los usuarios que son amantes de las películas live-action. El gran trabajo en la post-producción lo convierte en uno de los remakes que tiene mejor adaptación, pero existen algunos puntos clave que debes saber sobre esta franquicia.

Curiosidades del live action de 'Cómo entrenar a tu dragón'

La esperada adaptación live-action de 'Cómo entrenar a tu dragón' está basada en la película animada de DreamWorks. En esta película se disfrutará de momentos llenos de acción, aventura y muchas emociones. Si planeas irla a ver a los cines, existen cinco puntos muy importantes que debes conocer.

Fiel a la historia original, pero con toque renovado

La película sigue la historia de Hipo, un joven vikingo de la isla de Berk, quien forja una amistad con un dragón y esto significa que desafía a las tradiciones de su pueblo. Aunque se trata de una fiel adaptación, sí se hicieron algunos ajustes para potenciar el live-action con ciertos personajes.

Repartido de calidad con regreso estelar

En el elenco se combina rostros nuevos, pero también el retorno de Gerard Butler como Estoico el Vasto. De esta manera se convierte en el único actor que regresa de la versión animada.

Efectos visuales y perfecta musicalización

Los dragones lucen realmente impresionantes y los efectos visuales son casi perfectos sin dejar de lado el diseño de los personajes animados. El conocido John Powell es quien compone la banda sonora y su trabajo es destacado por la crítica.

Inclusión y detalles en el doblaje

El doblaje en español latino, quien está a cargo de New Art, se cuenta con actores con discapacidad visual. Estas características claves refuerzan la autenticidad y cuidado de la producción en cada detalle de la producción.

Planes de secuela

En Rotten Tomatoes debutó con un gran puntaje y es considerada como una de las adaptaciones de live-action mejores hechas. Universal Pictures confirmó una secuela para el 11 de junio de 2027 y de esta manera se demuestra la gran apuesta por esta entrega.