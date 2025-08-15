¿Será el fin de la humanidad? NASA confirma que un asteroide con dimensiones preocupantes se acerca a la Tierra

2025 PR1 es el nombre que los científicos le pusieron al asteroide que en menos de un día llegará a la Tierra con una velocidad tremenda de 28,250 kilómetros por hora, por lo que muchos se preguntan sobre los efectos relacionados a la presencia de este cuerpo celeste en nuestro planeta.

¿Cuándo llegará el asteroide a la Tierra?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó la existencia de 2025 PR1, revelando también que el asteroide pasará por la Tierra este sábado 16 de agosto de 2025 a una velocidad impresionante.

¿Cuál es el tamaño del asteroide?

Asimismo, la entidad espacial estadounidense, reveló las dimensiones de este cuerpo celeste, las cuales son comparables con las de una casa, con unos 17 metros de ancho aproximadamente.

No menos importante es que no llegará a la Tierra, de hecho, pasará a unos 980.000 kilómetros del planeta, esto de acuerdo a las previsiones. Esta distancia es considerada segura de acuerdo a los expertos en estos asuntos.

El asteroide 2025 PR1 pasará muy cerca de la Tierra el 16 de agosto de 2025.

Se acercan más asteroides a la Tierra

Sin embargo, la NASA también comentó que, además de 2025 PR1, se aproximan 3 cuerpos celestes más, por lo que realizarán diversos monitoreos, de acuerdo a una publicación en Newsweek al respecto.

Sin embargo, el 17 de agosto, se verá otro cuerpo celeste pasando por la Tierra: se trata de 2025 PM, el cual posee el tamaño de un avión y estaría pasando a 1,053.000 kilómetros de distancia de la Tierra.

El 20 de agosto de 2025, pasarán dos asteroides, el primero 1997 QK1, con dimensiones que se asemejan a las de un estadio; le seguirá 2025 OV4 con 49 metros de ancho. El primero pasar a 3,010.000 kilómetros, mientras que el segundo a uno 2,897.000 kilómetros de distancia de la TIerra.