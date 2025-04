Inmigrantes CULPAN a Trump: POR ESTA RAZÓN aumentan los vendedores ambulantes en Chicago y las dificultades económicas

De acuerdo con Univision Noticias, Jesús, un inmigrante venezolano que solicitó asilo en 2023, aún espera recibir su permiso de trabajo. "Me llegaron los papeles solamente de asilo, ¿y el permiso de trabajo? No me lo han dado", comenta. Ante la falta de oportunidades formales, muchos, como él, han recurrido a la venta ambulante. "Ahorita estoy viendo más gente nueva que el año pasado", afirma.