Fue capturado tras ir a su cita migratoria en Texas: activista venezolano podría ser deportado a este país

En Estados Unidos, las políticas migratorias se han endurecido. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está deteniendo a numerosos indocumentados que acuden a sus citas programadas, como parte de una nueva estrategia implementada por el gobierno de Donald Trump. En esta ocasión, un ciudadano venezolano, Gregory Sanabria, fue arrestado por agentes migratorios en Texas y advirtió que podría ser deportado. A continuación, te contamos cuál sería el país al que sería enviado.

Gregory podría ser deportado a El Salvador o Venezuela

El pasado 12 de junio, Gregory Antonio Sanabria Tarazona fue detenido por el ICE en Houston mientras asistía a una cita programada como parte de su proceso de solicitud de asilo político. Además, contaba con un permiso de trabajo vigente mientras esperaba una respuesta sobre su caso. Sanabria residía en Houston y se trasladaba regularmente a Dallas, donde trabajaba para una empresa del sector de la construcción. Llegó puntualmente a su audiencia ante la agencia migratoria, pero fue arrestado sin que se le informaran los motivos, y trasladado al Centro de Procesamiento Montgomery, en Conroe.

Gregory Sanabria ha sido detenido por la ICE a pesar de haber llegado a su audiencia de manera puntual. Foto: instagram.com/@gregorysanabriavzla

Un amigo del detenido logró comunicarse con Gregory e informó que un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas le mencionó un posible destino para su deportación: El Salvador. Sus representantes legales consideran esta afirmación como una amenaza, ya que señalaron que podría tratarse de una forma de presionarlo para que acepte una salida voluntaria hacia Venezuela.

Familiares de Sanabria expresaron su preocupación ante la posibilidad de que esta amenaza encubra una deportación directa a Venezuela, el país gobernado por Nicolás Maduro, del cual huyó tras ser encarcelado y acosado por la agencia de inteligencia local. Sanabria abandonó el país sudamericano luego de participar en una ola de protestas contra el gobierno, y fue torturado, golpeado y lesionado en el centro de detención El Helicoide.

Tras lo vivido, buscó una forma de escapar de su país y se dirigió primero a Colombia junto a su madre. Desde allí emprendió una travesía por varios países de Centroamérica, hasta cruzar El Darién, considerada la ruta migratoria más peligrosa de la región. Una vez en Estados Unidos, logró ingresar por la frontera sur y solicitó formalmente asilo. Su entrada fue legal, recibió un permiso temporal y comenzó a establecerse en Texas.

Pronunciamiento de la situación

La madre de Gregory, María Graciela Sanabria, habló con The Washington Post y suplicó que no lo regresen a su país: "Pase lo que pase, no puede regresar". Renzo Prieto, amigo de la familia y del detenido, también declaró: "Exigimos que se aclare su situación de inmediato. Gregory Sanabria necesita y merece protección internacional, ya que, de ser deportado a Venezuela, su vida corre peligro".

Kelvi Zambrano, abogado venezolano que representa a la familia desde Washington, informó que solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, con el fin de frenar la deportación de Sanabria, ya que se considera un caso de alto riesgo. Por su parte, Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch, declaró que Estados Unidos debe proteger a las víctimas de tortura estatal: "Hay motivos para temer que Gregory Sanabria sufra abusos si es devuelto a Venezuela".