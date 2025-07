Tensión en Florida por inmigrantes indocumentados: alcaldesa de este condado exige acceso para supervisar la mega cárcel Alligator Alcatraz

Hace algunos días, Ron DeSantis y Donald Trump participaron en la inauguración de la megacárcel Alligator Alcatraz, una obra de gran envergadura cuyo objetivo es recluir a todos los inmigrantes indocumentados que sean capturados en el estado de Florida. La alcaldesa de Miami-Dade es una de las funcionarias locales que ha expresado su preocupación por este centro, administrado por autoridades federales y estatales.

Daniella Levine Cava envió una carta al fiscal de Florida

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, exige que el estado de Florida no guarde secretos sobre el centro de detención para inmigrantes indocumentados ubicado en los Everglades, y solicita acceso para supervisar este lugar, que cuenta con 3.000 camas y está construido sobre un antiguo aeródromo del condado.

Este documento, escrito y dirigido al fiscal general de Florida, James Uthmeer, decía: "Le escribo para solicitar formalmente que se le conceda al condado de Miami-Dade acceso de monitoreo a la instalación administrada por el estado conocida como Alligator Alcatraz". Además, expuso sus preocupaciones ambientales y denunció informes sobre malas prácticas en estos centros de detención. Señaló que su jurisdicción tiene autoridad sobre la propiedad del Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, pero que la gobernación se otorgó poder sobre el lugar mediante una ley.

DeSantis había notificado por primera vez a Levine Cava sobre la inminente posesión debido a un estado de emergencia que declaró en 2023, fundamentado en la inmigración ilegal durante la administración de Joe Biden. En ese momento, no hizo comentarios sobre el trato a los detenidos. Además, defendió su estado y resaltó la labor de los residentes sin documentos: "Miami-Dade se erige como un faro de esperanza y oportunidad, donde los inmigrantes contribuyen a nuestra economía, cultura y comunidad a diario".

Levine Cava presionada por diferentes colectivos

La lideresa del condado de Miami-Dade solicitó este permiso debido a que diferentes grupos protectores del medio ambiente y defensores de los derechos de los inmigrantes han expresado su rechazo a la construcción de este reclusorio. La Coalición de Inmigración de Florida, además, ha adquirido espacio publicitario para difundir un mensaje que insta a Daniella a "demandar para detener el Campo de Detención de los Everglades".

Thomas Kennedy, un representante de un grupo defensor, señaló: "No vamos a permitir que ella y el condado se despreocupen de esto. Tienen la mayor legitimidad para demandar". Otra agrupación, denominada Friends of the Everglades, afirmó que el departamento de zonificación, dirigido por la alcaldesa, debe ejercer su autoridad para bloquear la construcción del sitio.