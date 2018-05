Flamengo dedica emotiva carta a Paolo Guerrero

Paolo Guerrero volvió a pisar el césped del Maracaná luego de seis meses y medio por la suspensión impuesta por la FIFA, el "depredador"ingreso en el minuto 58 por Henrique Dourado y completo sus primero minutos en un campo de juego con la camiseta del Flamengo.

El depredador fue saludado por muchos compañeros de equipo y de la selección, sin embargo el día de hoy el Flamengo publicó una sentida carta dedicada a la vuelta del goleador, en esta extensa carta se puede leer cómo se sintió el goleador incaico al ingresar nuevamente al campo de juego:"Estoy muy feliz. Es muy emocionante volver al Maracaná lleno, en nuestra casa, con la torcida cantando mi nombre. Fue impresionante, increíble. No tengo palabras para describir este momento. Lo merezco todo después de lo que pasé en esos seis meses. Quiero jugar, porque el fútbol es mi vida. Hemos logrado dar esa alegría que la afición quería hoy, ganar de 2 a 0 con un buen fútbol jugado desde el primer minuto. Todos mis compañeros están en el camino correcto. "Fue un día increíble para mí".

Esta carta cuenta además cómo fue la sensación de Guerrero cuando se encontraba en el medio del campo a punto de ingresar al terreno de juego :"Estaba muy concentrado en el juego, mis pies ya me estaban picando y no veía la hora de que Mauricio (Barbieri, preparador físico del Flamengo) me llamara para que yo pudiera entrar en el campo. Quería jugar, hacer un gol, celebrar. No conseguí marcar, ganamos muy bien y estoy feliz ",sentenció el peruano.

Paolo Guerrero siempre sintió el cariño del aficionado peruano y de la hinchada del "mengao", la cual al ritmo de "Acabó cao, o Guerrero chegou" explotó el Maracaná instantes siguiente del ingreso del "depredador".

EL DATO:

El 20 de octubre del 2017 fue la fecha del último partido jugado por Paolo Guerrero previa a los seis meses de sanción impuesta por la FIFA.