Dirigente de la AFA acusa a jugadores de haber hecho 'caer varios técnicos'

¿Defiende a Jorge Sampaoli? Nicolás Russo, presidente de Lanús y actual integrante del comité Ejecutivo de la AFA, señaló que "este cuerpo técnico se vio muy condicionado para armar la lista". Es más, también dejó en claro que el plantel 'hizo caer a varios técnicos' en los últimos años.

"El problema de la Selección viene desde hace muchos años, no es de un técnico... Para mí no funciona bien el esquema de la selección argentina porque los jugadores tienen mucha preponderancia en las decisiones", señaló el actual integrante del comité Ejecutivo de la AFA sobre el fracaso de Argentina en el Mundial.

PUEDES VER: Reinaldo Dos Santos 'predice' el futuro de Ricardo Gareca en la selección peruana

Sin embargo, Russo señaló que Sampaoli se vio condicionado para presentar la lista para el Mundial. "Para mí Sampaoli a algunos jugadores no los hubiese convocado, jamás hablé con él pero uno está en el ambiente y sabe cómo viene la cosa pero, ¿qué vas a hacer? ¿vas a romper el grupo? te tienes que adaptar al grupo, uno escuchó todos los problemas que hubo allá, es muy difícil… ¿qué haces, te vas en el medio del Mundial?"

Sobre Leo Messi deslizó la posibilidad de no convocarlo para los próximos amistosos FIFA, pero de todas maneras si estará en la Copa América de Brasil a realizarse el próximo año. "Hay que invitarlo a participar, ¿por qué no? pero hay que armar algo nuevo, algo distinto"

NO TE LO PIERDAS: ¿Inversión o gasto? Conoce los millonarios caprichos que pidió Sampaoli a la AFA

Finalmente, el directivo señaló que el comando técnico debió poner límites desde un principio. "Llegaban los jugadores y se decía que quedaban concentrados y no estaban. Hay cosas que no es sólo lo económico sino que hay límites que hay que poner, entiendo que no se tocó fondo pero estamos en un nivel muy bajo, no estamos bien y hay que armar un proceso nuevo que arranca de juveniles y en mayores, pero con límites"

DATO:

La AFA busca romper el contrato de Jorge Sampaoli, pero la cláusula de salida asciende en 20 millones de dólares.