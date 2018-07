Marc Overmars: "Frenkie De Jong no está en venta"

El director deportivo del Ajax de Ámsterdam, Marc Overmars, señaló que Frenkie De Jong, Donny Van De Beek y Matthijs De Ligt no serán vendidos por el club holandés durante el desarrollo del verano 2018/19.

"Frenkie de Jong, Donny van de Beek y Matthijs de Ligt no están a la venta por lo que a nosotros respecta [...] No, ni siquiera por cantidades absurdas. Déjenlos jugar 40 partidos para el Ajax esta temporada", anunció Overmars a De Telegraaf.

PUEDES VER: PSG se entromete en el fichaje de De Jong por el Barcelona

El exelemento catalán fue contundente al ser consultado sobre la presunta partida del joven volante de 21 años hacia el club catalán: "He sido claro. No está en venta. Y lo he comunicado a todas las partes". Se presumía que este hecho podría consolidarse debido a la llegada de Daley Blind al conjunto 'tulipán' procedente del Manchester United.

NO TE LO PIERDAS: Thiago Alcántara pidió regresar al FC Barcelona

Respecto al Matthis de Ligt, Overmars no encuentra razón alguna para apresuarse en vender a la 'joya' de 19 años. "Ahora estamos en un punto donde decimos: muchachos, no vendemos. Tienen 19, 20 años. Queremos un equipo lo más fuerte posible", explicó, y sobre el posible tras paso de Donny van de Beek mencionó que "una transferencia después de la temporada - por la cantidad correcta - será una mejor negociación".