José Mourinho ahora quiere que Marcos Rojos y Matteo Darmian se queden en el Manchester United

El entrenador del Manchester United, José Mourinho, comunicó a los jugadores Marcos Rojo y Matteo Darmian que es su deseo que permanezcan en la plantilla del conjunto de Old Trafford para así poder alcanzar la Premier League al culminar el campeonato.

Según The Sun, el técnico portugués - en primera instancia - habría decidido no contar con ellos debido a la irregularidad que mantuvieron la campaña anterior, sin embargo, debido a que los dirigentes de los 'Red Devils' no pudieron concretar las incorporaciones que él solicitó, decidió "no quedarse sin cabra ni soga".

Recordemos que el elenco inglés tentó al zaguero del Leicester City, Harry Maguire, pero el alto costo de su carta pase imposibilitó que ello ocurriera. Caso contrario fue la situación con el defensor del Atlético de Madrid, Diego Godin: el uruguayo rechazó - en primera - la propuesta enviada desde Londres. Esto fue celebrado por la escuadra 'colchonera', quién le elevó el sueldo debido a esa acción.

El lateral portugués, Diogo Dalot, regresó al entrenamiento esta semana luego de haber sido operado de la rodilla: es la única "adición" defensiva que ha ocurrido en el plantel de 'Mou'.

Pero no sería tan sencillo el pedido del exentrenador del Real Madrid: el argentino Marcos Rojo maneja ofertas del PSG y ahora se ha sumado el Fenerbahce, mientras que el italiano Matteo Darmian ha manifestado públicamente su deseo de regresar a su tierra: Nápoli, Juventus e Inter de Milán lanzarían ofertas para tenerlo en sus filas.

EL DATO

José Mourinho - de 55 años - debutó como entrenador en el año 2000: dirigió a las divisiones inferiores del Benfica.