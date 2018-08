Primo del dueño del Manchester City intentó comprar al Liverpool

Parece que todo queda en familia. Khaled Bin Zayed Al Nahyan vio la revolución que causó su primo, Sheik Mansour, en el cuadro del Manchester City y por ello tomó la decisión de iniciar su propia aventura en la Premier League: Liverpool fue el club elegido.

El jeque presentó una oferta de 2 billones de libras para hacerse acreedor de los 'Reds' a finales del 2017 e inicios del 2018, sin embargo, los directivos rechazaron oferta a pesar que sería la adquisición más cara en la historia del fútbol.

Una de las posibles aristas del porqué la dirigencia inglesa decidió no vender al histórico club de Steven Gerrard fue que Sheik Khaled no posee la inmensa riqueza que su primo Sheik Mansour, no obstante, es considerado como uno de los empresarios más exitosos de su país.

Otro motivo sería la partición del club: según Sportsmail, Khaled habría buscado a un multimillonario chino para realizar la operación con el presidente del Liverpool, Tom Werner. Incluso, habrían tenido una reunión Nueva York, en donde también estuvo presente Midhat Kidwai, director general del conglomerado de las compañías del jeque.

Está claro que los propietarios del equipo dirigido por Jurgen Klopp, Fenway Sports Group, están buscando inversiones a fin de convertir al club en una superpotencia capaz de competir con las entidades más ricas del mundo, tanto comercialmente como en el mercado de transferencias: caso Real Madrid, FC Barcelona, PSG y ahora Juventus; pero no tienen la más mínima intención de vender el club. Así lo dejaron claro en un comunicado.

"Consideramos correcto aceptar a inversores minoritarios, siempre y cuando dicha asociación fomente nuestros intereses comerciales en los mercados específicos así como la línea en el continuo desarrollo y crecimiento del club. FSG ha sido claro: el equipo no está a la venta", señalaron.

EL DATO

El traspaso más caro que se ha realizado hasta el momento fue del Manchester United en el 2005: The Glazer Familiy (compañía estadounidense) pagó 790 millones de libras por su adquisición.