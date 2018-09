Once Caldas vs Deportivo Cali EN VIVO ONLINE vía Win Sports: hora, canal y alineaciones por Liga Águila

Once Caldas y Deportivo Cali medirán fuerzas este jueves 6 de septiembre (6.00 p.m. - hora peruana & colombiana / EN VIVO ONLINE vía Win Sports) en el estadio Palogrande de Manizales por la jornada 8 de la Liga Águila.

PUEDES VER: ¡Hace 25 años! Colombia humillaba 5-0 en Buenos Aires a la Argentina [VIDEO]

Tras empatar (2-2) de visita frente al Independiente de Medellín, el Once Caldas sumó nueve partidos (7 por Liga Águila y 2 por Copa Colombia) sin conocer la derrota y, ahora, ante el Deportivo Cali buscará otros tres puntos que le permitan saltar a la segunda posición del fútbol colombiano.

Buenos días. Hoy tenemos un compromiso muy importante. La cita es a las 6 de la tarde en Palogrande. Eres el jugador número 12. Recuerda que estás convocado. Contamos contigo. #VamosOnce pic.twitter.com/Hb5WUCCoyv — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) 6 de septiembre de 2018

"El equipo físicamente está en óptimas condiciones. A lo mejor la otra semana habrá un recambio porque hay dos partidos muy cerca el uno al otro e igual el plantel debe responder, hay una nómina para alternar, pero hoy tengo un equipo que está ganando y gustando y no he visto la necesidad de cambiar", dijo Hubert Bodhert, entrenador del Once Caldas.

Deportivo Cali

Deportivo Cali, por su parte, llega con un panorama gris al registrar tres caídas consecutivas (contra LDU de Quito, Rionegro y La Equipo), sin embargo, la victoria sobre el Junior (1-0) motiva a los hinchas a ir a Manizales que desean ver un triunfo sobre el imparable Once Caldas y así mantener entre los ocho primeros lugares que pelearán por el título en las series finales de la Liga Águila.

¡Día de fútbol! ¡Hoy juega el Deportivo Cali! Partido por la fecha 8 de la Liga Águila II visitando a @oncecaldas.#ONCvsCALI



🏟️ Palogrande de Manizales

📆 Jueves 6 de septiembre

🕕 6:00 p.m.



¡Vamos Cali!#JuntoAlCaliPorSiempre 💚💚💚 pic.twitter.com/5ukUFVDjau — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) 6 de septiembre de 2018

NO TE LO PIERDAS: DIM empató 2-2 con Junior y clasificó a la semifinal de la Liga Águila [Resumen y goles]

Once Caldas marcha en el tercer puesto con 17 puntos, mientras que el Deportivo Cali ocupa la octava casillas con 12 salidas.

HORARIO: ONCE CALDAS VS. DEPORTIVO CALI

Perú: 6.00 p.m.

Argentina: 8.00 p.m.

Colombia: 6.00 p.m.

México: 6.00 p.m.

España: 1.00 a.m. (viernes 7 de septiembre)

Uruguay: 8.00 p.m.

Chile: 6.00 p.m.

Venezuela: 7.00 p.m.

Bolivia: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 6.00 p.m.

CANAL: ONCE CALDAS VS. DEPORTIVO CALI

Colombia: Win Sports.

ALINEACIONES PROBABLES: ONCE CALDAS VS DEPORTIVO CALI

Once Caldas: Cuadrado, Gómez, Peralta, Correa, Velasco, Arias, Rodríguez, Londoño, Nieto, Lemos y Amaya.

Entrenador: Hubert Bodhert.

Deportivo Cali: Camilo Vargas, Juan Ángulo, Danny Rosero, Ezequiel Palomeque, Darwin Andrade, Andrés Pérez, Matías Cabrera, Didier Delgado, Nicolás Benedetti, John Mosquera y José Sand.

Entrenador: Gerardo Pelusso.