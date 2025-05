Melgar vs. Alianza Universidad EN VIVO vía L1 MAX: hora y canal para ver el Torneo Apertura

No te pierdas el partido entre Melgar vs. Alianza Universidad por la fecha número 14 del Torneo Apertura 2025, duelo que puede decidir el rumbo del campeonato debido a que si el rojinegro no gana se complicará en la Liga 1. El cotejo se llevará a cabo en el Estadio Municipal "Heraclio Tapia León", situado en Huánuco, y comenzará a las 15.30 horas locales. Asimismo, la transmisión será mediante la señal de L1 MAX para todo el Perú y a continuación te brindamos hasta el más mínimo detalle.

Melgar vs. Alianza Universidad por el Torneo Apertura de la Liga 1 2025

El cuadro 'Dominó' viene de empatar 1-1 con Atlético Grau en Arequipa y de esta forma perdió la oportunidad de ser el líder absoluto de la competición, ya que Universitario perdió sorpresivamente 2-0 con Juan Pablo II y le dejó el camino libre. Por ello, la escuadra dirigida por Walter Ribonetto marcha segunda en la tabla de posiciones con 24 unidades, una menos que el 'Rojo Matador'.

Melgar quiere liderar el Torneo Apertura de la Liga 1 2025.

Vale precisar que Melgar no la pasa nada bien en la Liga 1 debido a que únicamente ha ganado uno de sus seis últimos encuentros, dejando escapar así una enorme cantidad de puntos. Por otra parte, en la Copa Sudamericana los del Misti siguen con vida y necesitan por lo menos sacar un empate en Brasil ante Vasco da Gama para clasificar a la siguiente etapa del campeonato Conmebol.

Mientras tanto, Alianza Universidad es el colero absoluto del Torneo Apertura con 6 unidades y viene de conseguir tres derrotas de forma consecutiva, siendo la última por 2-0 frente a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. Con ello, los de Huánuco son firmes candidatos a descender esta temporada y necesitan cambiar rápido de chip si quieren revertir la situación.

Melgar vs. Alianza Universidad: horario del partido

Te brindamos la hora dependiendo tu país de residencia:

México y Costa Rica: 14.30 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 15.30 horas

Bolivia y Venezuela: 16.30 horas

Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil y Argentina: 17.30 horas

¿Dónde ver EN VIVO Melgar vs. Alianza Universidad?

El partido entre Melgar vs. Alianza Universidad por el Torneo Apertura de la Liga 1 2025 se transmitirá mediante la señal de L1 MAX vía DirecTV para todo el territorio peruano. Asimismo, podrás seguir el encuentro totalmente online si cuentas con una suscripción pagada a DGO.

Melgar vs. Alianza Universidad: posibles alineaciones

Melgar: Cabezudo; Ramos, Barrios, González, Llontop; Orzán, Tandazo, Arias, Guzmán, Cabrera y Percy Liza.

Alianza Universidad: Ynamine, Perleche, Ibarguen, Ampuero, Mendieta, Gut, Campodónico, Vásquez, Lliuya, Escobar y Yorleys Mena.

Melgar vs. Alianza Universidad: pronóstico y cuánto pagan las apuestas

Como verás en cuánto paga cada casa de apuestas, el favorito para llevarse este triunfo es el 'Dominó', pero no atraviesa un buen momento y es arriesgado apostar por su triunfo. Por eso, nuestro pronóstico es darle doble oportunidad a Melgar ante Alianza Universidad.

Casas de apuestas Alianza Universidad Empate Melgar Betsson 4.05 3.65 1.85 Betano 4.15 3.55 1.87 Bet365 4.10 3.40 1.85 1xBet 4.19 3.64 1.89

¿En qué estadio juega Melgar vs. Alianza Universidad?

El partido por el Torneo Apertura de la Liga 1 2025 se llevará a cabo en el Estadio Municipal "Heraclio Tapia León", situado en Huánuco, que tiene una capacidad para albergar hasta 25 mil espectadores en sus tribunas.