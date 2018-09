Ter Stegen busca a hincha del Barcelona que le dedicó mensaje para darle un regalo [FOTO]

Como para tirar abajo el concepto de que los futbolistas son personas insensibles con el hinchaje que genera su profesión. El arquero del Barcelona, Marc-André Ter Stegen, recibió una muestra de cariño por parte de fanáticos azulgranas en la previa a un duelo del elenco 'culé' por La Liga, en Valladolid, y no se quedó atrás: el también golero de la selección alemana les ofreció como agradecimiento sus guantes.

El pasado 25 de agosto, el plantel 'blaugrana' se alojó en un hotel de la ciudad de Valladolid para enfrentar al equipo de la ciudad por la fecha 2 del campeonato español. A su arribo a ese recinto, Ter Stegen se encontró con una pancarta escrita en alemán para él. Al guardameta le agradó el gesto y pensó regalar al autor del mensaje sus guantes tras el partido, que acabó con victoria de los de Ernesto Valverde por 2-0.

Sin embargo, el 'teutón' no se encontró con el responsable de la pancarta al regreso al hotel de concentración ni en el aeropuerto antes de embarcarse a Cataluña. Aún así, Ter Stegen no claudicó en su afán de recompensar al hincha y aprovechó el post que le enviaron de la pancarta en Twitter.

"Por si vuelves a Valladolid", fue la leyenda que acompañó a la foto. La respuesta del ex Borussia M'Gladbach no se hizo esperar: "Lo he visto en el hotel y después del partido me llevé los guantes al aeropuerto, pero no estuviste. Mándame tu dirección por mensaje privado, por favor, y hago llegar los guantes. GRACIAS".

Os he visto en el hotel y después del partido me llevé los guantes al aeropuerto, pero no estuvisteis vosotros. Mándame tu dirección por mensaje privado por favor y os hago llegar los guantes. GRACIAS 😊🙌🏻 https://t.co/KMUtlN1FVG — Marc ter Stegen (@mterstegen1) 8 de septiembre de 2018

EL DATO

Ter Stegen fue convocado a la selección alemana en esta última fecha FIFA.