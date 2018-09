Claudio Pizarro ve difícil que la selección peruana gane a Alemania

Existieron rumores respecto a que el delantero del Werder Bremen, Claudio Pizarro, sería llamado por Ricardo Gareca para formar parte de su última expedición con la selección peruana. ¿La razón? Realizarle un partido de despedida ante la selección de Alemania.

Sin embargo, esto no pudo ser debido a que el Tigre decidió no considerarlo dentro de la lista, aún así, sus percepciones acerca del equipo de todos no ha pasado desapercibido. Es por ello que fue abordado en la previa del partido entre la Bicolor y el equipo teutón.

"Por supuesto que quiero que Perú gane, pero será muy difícil, porque el equipo alemán se encuentra en una situación en la que necesitan urgentemente la victoria. Veré el partido en casa con mi familia. Deberá ser una noche delante del televisor", declaró Pizarro a la prensa local.

Pizarro, quién está a pocas semanas de cumplir 40 años (3 de octubre), cumple - al parecer - su última temporada con el Werder Bremen, club que le dio la oportunidad de llegar a suelo europeo y donde - finalmente - llegó a convertirse en leyenda tras alcanzar el título del goleador histórico extranjero en la Bundesliga.

EL DATO

El último encuentro de Claudio Pizarro con la selección fue ante Uruguay en Montevideo por las eliminatorias rumbo a Rusia 2018.