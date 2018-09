Claudio Pizarro es elogiado por su técnico tras marcar doblete y dar asistencia en Werder Bremen

Está más vigente que nunca. Claudio Pizarro volvió a hacer de las suyas y esta vez marcó dos tantos y brindó una asistencia en la victoria del Bremen ante el Meppen. El partido acabó 5 - 2 a favor de los 'Lagartos', por lo que Florian Kohfeldt, técnico del Werder solo tuvo elogios hacia el peruano.

"Siempre percibe la lectura adecuada del partido y genera peligro alrededor del área. Ha realizado un muy buen partido con un gol al principio y otro al final", mencionó el técnico alemán. El veterano delantero de 39 años de edad, anotó a los 6' y a los 90' del encuentro.

Por su parte, Claudio Pizarro expresó lo siguiente: "Al final estaba un poco forzado, pero me fue muy bien poder jugar 90 minutos. Me he sentido bien y siempre me alegro cuando anoto goles. Espero que esto no haya hecho más que empezar".

El artillero ya ha participado con Werder Bremen en esta temporada de la Bundesliga. Estuvo en el debut ante el Eintracht Frankfurt donde disputó 31 minutos. Mientas que ante el Hannover 96, jugó durante 23 minutos.