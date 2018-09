Claudio Pizarro y su emoción de volver a anotar tras brillar en amistoso con Werder Bremen

Werder Bremen goleó con contundencia al SV Meppen (5-2) en un amistoso. La figura del partido fue el peruano Claudio Pizarro, quien se mandó con dos tremendos golazos, más un pase gol. Tras su gran actuación, el peruano expresó su felicidad por sus dos pepas.

“Al final estaba un poco forzado (ríe), pero me fue muy bien poder jugar 90 minutos. Me he sentido bien y siempre me alegro cuando anoto goles. Espero que esto no haya hecho más que empezar", señaló tras el delantero peruano tras el final del amistoso del Werder Bremen.

Mientras tanto, Florian Kohfeldt, técnico de Bremen nuevamente se deshizo en elogios sobre Claudio Pizarro: "Siempre percibe la lectura adecuada del partido y genera peligro alrededor del área. Ha realizado un muy buen partido con un gol al principio y otro al final".

El Werder Bremen de Claudio Pizarro se alista para el duelo del domingo ante Nümberg por la fecha 3 de la Bundesliga. Tras disputarse las dos primeras jorandas, los ‘Lagartos’ marchan séptimos con 4 puntos y el líder es Bayern Munich con 6 unidades.

El duelo entre Werder Bremen de Claudio Pizarro vs Nümberg por la Bundesliga será a las 8:30 a.m. / Hora peruana.