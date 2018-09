¡Por culpa de Maradona! Arquero argentino se queda sin equipo por culpa del Diego [VIDEO]

Cosas de la vida. Cristian Campestrini, arquero argentino experimentado, se quedó sin equipo por culpa de Diego Maradona. El exarquero del Dorados de México, recibió la llamada del 'Pelusa', que quería contar con él en el arco del Dínamo Brest de Bielorrusia, por lo que decidió desligarse del equipo mexicano y enrumbar a Europa.

Por cosas de la vida, Diego Maradona dejó Bielorrusia y se fue a dirigir el Dorados de Sinaloa, justamente el club del cual el portero acababa de desligarse. "La gente de Dorados me había planteado renovar un año más con ellos, cuando vuelvo a Argentina, Maradona me llama, proponiéndome que sea su arquero. En cada mensaje le manifestaba mis ganas de estar, siempre me manifestó lo mismo, que confiará en él, que se iba a arreglar el tema", mencionó Campestrini.

¿Y por qué se quedó sin equipo? Pues resulta que el libro de pases en México se cerró y el arquero podría estar incluso seis meses sin jugar: "Fue una situación media rara. Unas horas antes de su viaje a México me manifestó que seguía siendo su arquero, le comuniqué que en México se cerraba el pase para jugadores libres y me quedé fuera", agregó el exportero del Puebla.

El arquero de 38 años se encuentra en Argentina a la espera de que Diego Maradona lo vuelva a llamar y así pueda vincularse a Dorados, pues el excrack de la Selección Argentina siempre le dijo que era “su arquero”.

Campestrini ha atajado en diversos clubes de Argentina como Rosario Central, Tigre y Arsenal. Además estuvo en Paraguay y México.