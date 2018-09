Dorados de Sinaloa vs Cafetaleros de Tapachula: Hora, canal y fecha del debut de Diego Armando Maradona como técnico [VIDEOS]

Diego Armando Maradona tiene la chance de verse como el máximo ídolo de Dorados de Sinaloa si llega a concretar el ansiado ascenso, por eso este lunes 17 de septiembre arranca su carrera para demostrar la vigencia que tiene en los banquillos, desde las (9:00 - HORA PERUANA) en el Estadio Banorte que cuenta con una capacidad absoluta para 20,108 espectadores. Partido por fecha 8 de la fase de Apertura en el Ascenso MX.

'El Pelusa' fue presentado oficialmente como entrenador responsable para que Dorados de Sinaloa conozca la primera división después de que en 2015 lograsen esa meta, Maradona también tuvo deslices de polémica con la prensa azteca y como era de esperarse, regalo algunas declaraciones insólitas que vienen de la mano con el personaje del día a día conocido como 'D10s' en todo el mundo del fútbol internacional.

Además, 'El Diego de la gente' se mostró tal cual con su público e hizo automáticamente un 'clic' con la fanaticada del Dorados de Sinaloa, prometiendo mucho trabajo y sacrificio en el plantel: “Vamos a trabajar mucho, a pedir la colaboración de los jugadores. Lo primero que les voy a decir es que aquí el proyecto es subir a primera división, pero no se sube sin sacrificio”, declaró apenas llegó a suelo norteamericano con ojos de ilusión y una aspiración a sentirse nuevamente respetado como entrenador.

Los conocidos como 'El Gran Pez' abre la etapa de Diego Armando Maradona como DT en México ante un equipo sumamente complicado en la tabla de posiciones, resulta que 'Los Cafeteros de Tapachula' son los últimos en la clasificación de Ascenso MX, puesto n°15 con solamente 3 puntos en 7 partidos jugados. Pero ojo que su último partido por la Copa MX fue destacado, venciendo por un contundente 3-0 al Atlético San Luis de visitante, aunque no le sirve para clasificar a la siguiente fase, funciona como alerta para su próximo rival.

Maradona entiende cómo se debe jugar este tipo de partidos, ya puso las cosas claras en su plantel y confesó cuál es la metodología de trabajo para subir rápidamente en la tabla general: "No venimos de paseo, no venimos de vacaciones, venimos a trabajar. Vamos a buscar los partidos, a mí no me busca defender. Quiero darle a Dorados lo que me perdí cuando estaba enfermo. Habré estado enfermo 14 años... Tuve muchos traspiés en la vida y hoy asumo esta responsabilidad como quien tiene un hijo en los brazos".

Dorados XI: Luis López Figueroa; Jesús Chávez, Cristian Báez, Fernando Arce, Diego Zaragoza; Raúl Sandoval, Vinicio Angulo, Alonso Escoboza; Jorge Córdoba, Francisco Contreras, Juan Galindrez.

Cafetaleros XI: Carlos López; Christian Pérez, William Dias Massari, Hugo Rodríguez, Diego Guerra Taixarão; Diego de la Torre, Noe Maya, Édgar Bárcenas; Daniel Jimenez, Eduardo Pérez, Brayan Villalobos.

Fecha: Lunes 17 de septiembre de 2018

Hora: 21:00 - HORA PERUANA

Escenario: Estadio Banorte, Culiacán Rosales, Sinaloa, México.

