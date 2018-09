Maradona entre lágrimas afirma que dejó las drogas hace 15 años [VIDEO]

Diego Armando Maradona dentro de su presentación como nuevo DT de 'Los Dorados de Sinaloa' contó su verdad y explicó un tema que lo venía persiguiendo con referencia a las drogas en su nuevo destino, muchos relacionaron a México como un lugar donde 'D1os' volvería a pecar cayendo en la drogadicción, evento negativo que por grandes partes de su vida se pudo percibir en recurrentes formas.

Ayer lunes fue presentado y dentro de lo excéntrico en sus declaraciones explicó 'El Pelusa' un detalle con sentimientos encontrados: “Desde que dejé las drogas hace 15 años, dijeron que ya no iba a hacer otra cosa más en mi vida. Cuando yo las tomaba era irme para atrás, un paso hacia atrás. ¿Qué pasó? Se cortó esto gracias a mis hijas y el pedido a una sola voz”.

Suena curioso pero Maradona insinuó que la falta de dinero también hizo que recapacite, haciendo más fuerte su decisión final: "Me quedé sin una moneda, no me importa decirlo. Volví al trabajo, me convenció mi hija, la más chiquita, la de cuatro años, porque decía que yo había vivido cosas con Dalma (su hija mayor) pero no con ella”, siendo una clara determinación para su determinante al día de hoy.

Además, dejó el mensaje para todo el público seguidor de 'Los Dorados', con el profesionalismo que dice ejercer y la voz de ser un campeón mundial absoluto: "Hoy me quiero levantar todo los días para darle algo nuevo a Dorados, nada más que eso. Quiero darle a Dorados lo que me perdí cuando estaba enfermo. Hoy quiero ver el sol y acostarme de noche; antes ni sabía lo que era una almohada, por eso acepté la oferta de Dorados. Nosotros los partidos los ganamos dentro de la cancha y con el sacrificio de los jugadores durante la semana".

EL DATO:

Diego Armando Maradona sigue siendo el presidente y gerente deportivo del FC Dinamo Brest en Bielorrusia.