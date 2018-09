El guardián de Josep Guardiola en Dorados de Sinaloa ahora será el de Diego Armando Maradona [VIDEO]

La llegada de Diego Armando Maradona al banquillo de los Dorados de Sinaloa ha causado gran sorpresa en la prensa mexicana, en los aficionados y en los propios trabajadores del club charro, uno de estos últimos guarda gratos recuerdos de tras haber compartido inolvidables experiencias.

Eliseo Martínez - más conocido como 'Chevo' - fue la persona más cercana al director técnico del Manchester City, Josep Guardiola, durante su estancia en Culiacán cuando vestía la camiseta de los Dorados de Sinaloa: fue su guía para que el volante español conozca la ciudad.

“Cuando llegó (Guardiola a Culiacán) no sabía quién era y ya que me puse a revisar y que lo veía, noté que era de otro nivel. Su forma de tocar el balón era impresionante. Fui el encargado de estar con él. Me comisionaron para que conociera la ciudad, para que se familiarizara, sobre todo con el movimiento, porque los entrenamientos de Dorados eran en un centro de esparcimiento en la zona sur y ellos no conocían y a Pep me tocaba llevarlo", reveló.

Martínez también notó la pasión que embargaba - por aquel entonces - a Guardiola: ello lo llevaba a conversar horas tras horas con el entrenador español Juan Manuel Lillo.

“Él era muy estudioso, le gustaba mucho leer. Pasaba con Lillo y se la pasaba viendo futbol, leían revistas, periódicos y platicaban del mundo del futbol. Todos los días le tenía que comprar revistas de futbol, las que salían aquí. Incluso, cuando ellos se van, yo les mandé como tres cajas a España de puras revistas. Estudian mucho".

Tres meses marcaron la relación entre Martínez y Guardiola. “Pep también fue muy dadivoso. Recuerdo que me daba sobres con dinero para que se los repartiera a gente del club que también lo ayudaba. Recuerdo que a un muchacho le dio 500 pesos y este le respondió que con lo que dieron lo iría a ver jugar y yo le expliqué que no era una ofensa porque Pep no supo cómo tomar esa respuesta”, recordó. Ahora le tocará cuidar a otro astro: Diego Armando Maradona.

“Va a ser una bomba, vamos a tener el lujo de tener a uno de los más grandes, así que imagina el caos y morbo. Imagínate tener a otro de los más grandes que ha tenido el futbol mundial, vienen a decorar la historia de Dorados que ha tenido a grandes figuras. Creo que hará buena química con la afición y levantaré el ánimo de los ‘culichis’, que están ávidos de futbol, de tener estrellas y de tener futbol de Primera División”, finalizó.

EL DATO

Dorados de Sinaloa marcha décimo tercero de quince equipos en el Ascenso Mx: ha sumado tres empates y tres derrotas en las seis primeras fechas. Está a quince puntos del líder Atlante.