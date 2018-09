Hablan las estadísticas: Messi debería estar en el The Best

Los premios The Best desataron la polémica al conocer que Mohamed Salah será uno de los finalistas junto a Cristiano Ronaldo y Luka Modric. Si bien el egipcio tuvo una alza importante en su rendimiento la temporada pasada, hay quienes creen que es absurdo pensar en él y no en Lionel Messi para un premio de tal calibre al que siempre estuvo nominado.

Diferentes personajes del fútbol se pronunciaron sobre esta “incongruencia”, uno de ellos fue Filipe Luis, quien dijo que “no poner a Messi hace que el premio pierda credibilidad”. También usuarios en redes hicieron la comparativa de estadísticas entre Salah y Messi en sus respectivos partidos de la actual Champions League, números que ponen a Messi muy por encima del jugador del Liverpool.

Mientras que Salah no anotó goles ni “regaló” asistencias ante el PSG, Messi logró un hat-trick y 6 ocasiones de gol en el compromiso del Barcelona ante el PSV.

Y aunque las nominaciones puedan resultar injustas para algunos, lo cierto es que Messi se perderá luego de muchos años la posibilidad de sumar otro galardón a sus vitrinas.

Estadísticas Salah vs PSG (AS DE ESPAÑA)

Estadísticas Messi vs PSV (AS DE ESPAÑA)