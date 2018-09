EN VIVO Champions League: hora, día, programación y resultados de la primera fecha

¡Vuelve el torneo más importante de Europa a nivel de clubes! Y es que este martes 18 y miércoles 19 se disputará la primera jornada de la Champions League temporada 2018-2019. Para ello, Libero te juega la programación oficial con la hora, canal y resultados.

FIXTURES

The #UCL is back with a bang

Did you miss us? pic.twitter.com/bwzRcsFtOI — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 17 de septiembre de 2018

La temporada de la Liga de Campeones lo abrirá el Barcelona ante el PSV del ‘Chuky’ Lozano. El club blaugrana inicia su camino hacia conquistar la ansiada ‘Orejona’. “Les prometo hacer todo lo posible para traer la Champions”, señaló Lionel Messi en la presentación oficial del club hace unas semanas atrás.

Sin embargo, el partido más atractivo y espera de la primera jornada será el Liverpool vs PSG. El último subcampeón de la Champions League, con su tridente demoledor conformado por Salah, Mané y Firmino se estrena ante el equipo de Neymar, Mbappé y Cavani en Anfield.

Eso sí, hay un partido especial que será visto por todo nuestro país y ese será el Galatasaray vs Lokomotiv del peruano Jefferson Farfán. La ‘Foquita’ se estrena en la Champions League y buscará volver a la senda del gol pues viene en una sequía desde que arrancó la temporada.

A su vez, el último campeón de la Champions League, el Real Madrid se estrenará de local ante la Roma. El equipo de Julen Lopetegui tendrá una dura temporada para defender su corona, aunque esta vez ya sin su hombre decisivo, el portugués Cristiano Ronaldo.

Exhilarating, epic, awe-inspiring



32 teams 1 prize



Get ready for the UEFA Champions League #UCL pic.twitter.com/GOQSV9waKf — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 17 de septiembre de 2018

Precisamente Cristiano Ronaldo volverá a España para estrenarse en la Champions League. ‘CR7’ y la Juventus visitan al Valencia y desde ya existe el morbo por la vuelta del postugués al país que lo vio brillar en las últimas 9 temporadas.

Champions League EN VIVO | Programación completa de la fecha 1

Martes 18

-11:55 a.m. Barcelona vs PSV

Estadio Camp Nou

-11:55 a.m. Inter vs Tottenham

Estadio Giuseppe Meazza

-2:00 p.m. Club Brujas vs Borussia Dortmund

Estadio Jan Breydel

-2:00 p.m. Schalke vs Porto

Estadio Veltins Arena

-2:00 p.m. Mónaco vs Atlético Madrid

Estadio Luis II

-2:00 Liverpool vs PSG

Estadio Anfield

-2:00 p.m Estrella Roja vs Napoli

Estadio Estre Roja de Serbia

-2:00 p.m. Galatasaray vs Lokomotiv

Estadio Telekom Arena

MIÉRCOLES 18

-11:55 a.m. Ajax vs AEK Atenas

Estadio Johan Cruyff Arena

-11:55 p.m. Shakhtar vs Hoffenheim

Estadio Oblasny SportKomplex Metalist

-2:00 p.m. Real Madrid vs Roma

Estadio Santiago Bernabéu

-2:00 p.m. Valencia vs Juventus

Estadio de Mestalla

-2:00 p.m. Benfica vs Bayern Munich

Estadio da Luz

-2:00 p.m. Viktoria Plzen vs CSKA Moscú

Estadio Doosan Arena

-2:00 p.m. Manchester City vs Lyon

Estadio Etihad Stadium

-2:00 p.m. Young Boys vs Manchester United

Estadio Wankdorf Bern Suiza