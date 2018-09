Manchester City vs Lyon EN VIVO ONLINE por la fase de grupos de la Champions League

Manchester City vs Lyon se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO en el primer partido de la fase de grupos de la Champions League. El Etihad Stadium será escenario de un partidazo este miércoles 19 a las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión se podrá seguir por Fox Sports 2 y las incidencias ONLINE por Libero.pe.

El equipo de Pep Guardiola buscará iniciar esta edición de la Liga de Campeones con un triunfo ante eel conjunto francés. De hecho, hace varios años el único objetivo de los 'Citizens' es ganar por primera vez la 'Orejona'.

El City llega a este encuentro invicto en su liga. Con un cómodo resultado de 3 a 0 ante el Fulham este fin de semana. La última vez que perdió de local, fue en la dura derrota contra el Liverpool lo que significó su eliminación precisamente de este torneo.

No obstante, ahora la historia es otra y Guardiola lo sabe muy bien. Cabe resaltar que para este encuentro, el técnico español no podrá contar con Benjamin Mendy, Kevin De Bruyne y Claudio Bravo por lesión. La gran duda será la presencia de su goleador Sergio Agüero a quien se le vio sentido durante la semana.

Buen triunfo con un gran clima en el Etihad. Gracias a todos por el apoyo y a concentrarnos en el miércoles//Great win and atmosphere at the Etihad. Thank you all for the support and getting ready for Wednesday. C'mon City!! 💪👊 pic.twitter.com/zZCTR7BZb4