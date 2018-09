Inter vs Tottenham EN VIVO: chocan en partidazo por Champions League

Inter de Milan vs. Tottenham se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 1 de Grupo B de la Champions League. El partido se disputará este martes 18 de septiembre (11:55 a.m./hora peruana) en el Estadio Giuseppe Meazza. La transmisión la puedes seguir por Fox Sports, y las incidencias ONLINE por Libero.pe.

La Champions League está de vuelta y con ella las grandes noches en Europa. Uno de los partidos a seguir en la jornada inaugural del torneo más importante del 'Viejo Continente' será el Inter de Milan y Tottenham, que sueñan con el título, pero que deberán sortear un grupo complicado en el que también están Barcelona y PSV Eindhoven.

Pese a una inversión millonaria en fichajes, el Inter de Milan no ha arrancado bien la temporada. Apenas suma 4 puntos en 4 fecha y se ubica en el 15° puesto de la Serie A.

Sin embargo, cuenta con figuras de renombre para decidir un partido y el aliciente de la vuelta a Champions League luego de seis años de ausencia significa una motivación extra para Mauro Icardi, Radja Nainggolan, Ivan Perisic y compañía.

Para este partido, el Inter de Milan echará en falta a la joven estrella argentina Lautaro Martínez y el lateral croata Sime Vrsaljko. Además el otro lateral diestro de la plantilla, Danilo D'Ambrosio, vuelve a la convocatoria, aunque su titularidad no es segura. En caso Luciano Spalletti no se la otorgue, su puesto será ocupado por el central holandés Stefan de Vrij.

En tanto, el Tottenham tampoco llega entero al duelo en el Giuseppe Meazza. Serán cinco las ausencias que tendrá Mauricio Pochettino en un partido clave para las aspiraciones 'spurs' de avanzar a los octavos de final de la Champions League.

El último Inter vs Tottenham en Champions y en el Meazza

Los titulares Dele Alli y Hugo Lloris serán bajas por lesión mientras el volante francés Moussa Sissoko se perderá el partido por una lesión en el tendón de la corva.

La otra cara de la moneda son el lateral inglés Kieran Trippier y el central belga Toby Alderweireld, bajas por "decisión técnica" según palabras de Pochettino en la conferencia de prensa previa al duelo ante el Inter de Milan.

Vale destacar que el Tottenham, luego de encadenar tres triunfos seguidos a inicios de temporada, no gana desde hace dos partidos. Sin embargo, la vuelta de Son Heung-Min, la explosividad de Lucas Moura y el olfato goleador de Harry Kane pueden ser más que suficiente para echar atrás la mala racha. Tenemos partidazo en el Giuseppe Meazza.

Alineaciones probables del Inter vs. Tottenham:

Inter: Handanovic; De Vrij, Miranda, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Gagliardini; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Tottenham: Vorm; Aurier, Sanchez, Vertonghen, Rose; Dier, Dembele; Moura, Eriksen, Son; Kane.

Horarios del Inter vs. Tottenham:

Perú 11:55 a.m.

México 11:55 a.m.

Argentina 1:55 p.m.

Colombia 11:55 a.m.

Ecuador 11:55 a.m.

Chile 1:55 p.m.

Uruguay 1:55 p.m.

Canal del Inter vs. Tottenham:

Fox Sports (501 en Movistar TV y 604 en DirecTV)

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE el Inter vs. Tottenham?

Si quieres seguir en Internet el Inter vs. Tottenham, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.