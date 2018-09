Atlético Madrid vs Mónaco EN VIVO por el grupo A de la Champions League

Este martes desde las 2:00 p.m. / Hora peruana, Atlético Madrid vs Mónaco se enfrentan EN VIVO ONLINE EN DIRECTO vía ESPN, Movistar+ y BeIN Sports por la fecha 1 del Grupo A de la Champions League. El encuentro entre españoles y franceses se disputará en el Estadio Luis II del en el Principado de Mónaco.

💬 @leonardojjardim : " La @ChampionsLeague est toujours très difficile, il y a beaucoup de grandes équipes. On va essayer de gagner et respecter notre objectif : se qualifier pour les huitièmes de finale." #UCL #ASMATM pic.twitter.com/YOAH9s7a9D

Para este encuentro, Diego Pablo Simeone ya avisó que mandará a su mejor equipo para dar el golpe en Francia. “Está claro que la potencia de Costa, la calidad y talento de Griezmann hace que seamos diferentes, cuando ellos pueden resolver los partidos”, señaló en la conferencia de prensa tras reconocer el estadio donde jugarán este martes.

“Aquí en Mónaco intentaremos sacar lo mejor de cada jugador para conseguir los tres primeros puntos. Pasar la fase de grupos que es lo más importante que es lo que te hace seguir en esta competición y vamos a ir a por ello”, puntualizó Koke Resurrección en conferencia de prensa.

Por su parte en Mónaco no se confían del Atlético pues saben que un descuido a Griezmann o Diego Costa lo pagarían demasiado caro. “Jugué contra Atlético hace dos años y sé que hay grandes individualidades. Se tendrá que ser paciente y muy sólido a la defensiva”, puntualizó el futbolista Henrichs.

