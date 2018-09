Manchester United vs Young Boys EN VIVO por fecha 1 del Grupo H de la UEFA Champions League

La escuadra de Manchester United enfrentará de visita este miércoles 18 de septiembre al conjunto de Young Boys en el Estadio Stade de Suisse, Berna, Suiza a las 14:00 horas (peruana) EN VIVO ONLINE LIVE STREAMING por la jornada 1 de la UEFA Champions League, la cuál será transmitida por Fox Sports, MUTV, Univisión Deportes y Sky Sport.

Después de la victoria del sábado por 2-1 ante Watford de visita en la Premier League, José Mourinho - entrenador del Manchester United - confirmó el regreso de Luke Shaw en lugar de Ashley Young. Recordemos que el lateral izquierdo de la selección de Inglaterra se lesionó en el encuentro por la Liga de las Naciones ante Francia.

Otro de los cambios que haría mou es la integración de Nemanja Matic y Marcus Rashford. Ambos jugadores conforman parte de la columna vertebral del equipo de Old Trafford. Cabe señalar que Sergio Romero, Marcos Rojo y Diogo Dalot aún están trabajando para recuperarse y han jugado para menores de 23 años en las últimas semanas, los últimos dos en el empate 1-1 de la noche del viernes con Reading at Old Trafford.

Por su parte, Young Boys han tenido un comienzo abrumador en la temporada: han ganando nueve de sus diez juegos en las competiciones hasta el momento han disputado. Los anfitriones son los líderes actuales de la Súper Liga Suiza, con una ventaja de ocho puntos debido a que ganaron sus primeros seis partidos de liga. Sin embargo, será interesante ver si el cansancio será un factor el miércoles ya que el conjunto suizo necesitó más tiempo para vencer al FC Schaffhausen por 3-2 en la Copa de Suiza el sábado, gracias a un dramático ganador tardío del defensor Mohamed Ali Camara.

Contarán con la disposición de Jordan Lotomba y Sandro Lauper, ambos estaban sentidos por golpes en las rodillas. El ex extremo serbio Miralem Sulejmani, que tiene experiencia previa en Europa con el Ajax y el Benfica, podría ser tomado en cuenta luego de que sufrira una conmoción cerebral hace un par de semanas.

Und nun ist José Mourinho dran. Erstes Zitat: „Valencia ist nicht dabei, weil der Kunstrasen für sein Knie nicht das Richtige ist“. Jeder wisse, dass Fussball auf Kunstrasen speziell ist, aber dies werde keine Entschuldigung sein für die Leistung.#bscyb pic.twitter.com/reog2ETqex — BSC Young Boys (@BSC_YB) 18 de septiembre de 2018

POSIBLES ALINEACIONES DEL MANCHESTER UNITED VS YOUNG BOYS

Manchester United: David de Gea; Antonio Valencia, Chris Smalling, Victor Lindelof, Luke Shaw; Nemanja Matic, Paul Pogba, Marouane Fellaini, Jesse Lingard (Marcus Rashford), Alexis Sánchez y Romelu Lukaku.

DT: José Mourinho.

Young Boys: David von Ballmoos; Kevin Mbabu, Gregory Wuthrich, Steve von Bergen, Loris Benito; Sekou Sanogo, Leonardo Bertone, Christian Fassnacht, Moumi Ngamelu; Guillaume Hoarau, Roger Assale.

DT: Gerardo Seoane.

FECHA, HORA Y ESCENARIO DEL MANCHESTER UNITED VS YOUNG BOYS

Fecha: Miércoles 19 de septiembre de 2018

Hora: 14:00 hora peruana.

Escenario: Stade de Suisse, Berna, Suiza

GUIA CANALES - PAISES

Perú: FOX Sports 3 Cono Sur

Argentina: FOX Sports 3 Cono Sur

Bolivia: FOX Sports 3 Cono Sur

Brasil: Esporte Interativo Plus

Chile: FOX Sports 3 Cono Sur

Colombia: FOX Sports 3 Cono Sur

Ecuador: FOX Sports 3 Cono Sur

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4

Internacional: UEFA Champions League App, MUTV App, MUTV Online

Paraguay: FOX Sports 3 Cono Sur

Venezuela: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Uruguay: FOX Sports 3 Cono Sur

Estados Unidos: B/R Live, Univision Deportes En Vivo

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL MANCHESTER UNITED VS YOUNG BOYS?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre Manchester United vs Young Boys. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.